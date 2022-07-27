Об этом рассказал 24 каналу военный эксперт Олег Жданов. По его словам, поэтому оккупанты вынуждены обращаться к старым кадрам.

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"У россиян большая проблема с подготовкой экипажей"

Жданов отметил, что в танке самое главное – это оператор-наводчик. От его мастерства зависит точность стрельбы этой боевой машины.

У них большая проблема с подготовкой экипажей. За 3 – 4 недели новый экипаж вы не подготовите,

– объяснил военный эксперт.

По его словам, на подготовку учебным военным подразделением специалистов, в том числе и среди танкистов, нужно 6 месяцев. Поэтому россияне вынуждены были обратиться к тем, кто оканчивал танковое училище.

Жданов о проблемах армии РФ с подготовкой новых экипажей танков: смотрите видео

"Танки того же возраста, что и призывники"

Военный эксперт отметил, что техника в российской армии достаточно старая. Это тоже влияет на подготовку экипажей.

Танки того же возраста, что и сами призывники. Это одно. Но опять же – качество,

– подчеркнул Жданов.

Он добавил, что человеку, которому уже за 50 лет, нужно будет вспоминать, как быстро работать на танке, на который его посадят.

Кстати говоря! Шоумен и волонтер Сергей Притула записал обращение к россиянам. Он не призвал их остановить войну или выходить на протесты.

Ситуация на Юге и на Востоке: последние новости

русские боевики атакуют населенные пункты Донбасса из разных видов оружия. Сегодня ночью и утром они нанесли авиаудар по Торецку.

Украинская авиация 7 раз ударила по россиянам на Юге. В результате атак враг потерял почти полсотни единиц личного состава и более 10 единиц техники.

Аналитики из Института изучения войны считают, что оккупанты ожидают контрнаступления украинских сил. Они укрепляют занятые ранее позиции в Запорожской и Херсонской областях.

Обратите внимание – что происходит на оккупированной Херсонской области: смотрите видео