Об этом рассказал 24 каналу военный эксперт Олег Жданов. По его словам, поэтому оккупанты вынуждены обращаться к старым кадрам.
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"У россиян большая проблема с подготовкой экипажей"
Жданов отметил, что в танке самое главное – это оператор-наводчик. От его мастерства зависит точность стрельбы этой боевой машины.
У них большая проблема с подготовкой экипажей. За 3 – 4 недели новый экипаж вы не подготовите,
– объяснил военный эксперт.
По его словам, на подготовку учебным военным подразделением специалистов, в том числе и среди танкистов, нужно 6 месяцев. Поэтому россияне вынуждены были обратиться к тем, кто оканчивал танковое училище.
Жданов о проблемах армии РФ с подготовкой новых экипажей танков: смотрите видео
"Танки того же возраста, что и призывники"
Военный эксперт отметил, что техника в российской армии достаточно старая. Это тоже влияет на подготовку экипажей.
Танки того же возраста, что и сами призывники. Это одно. Но опять же – качество,
– подчеркнул Жданов.
Он добавил, что человеку, которому уже за 50 лет, нужно будет вспоминать, как быстро работать на танке, на который его посадят.
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Обратите внимание – что происходит на оккупированной Херсонской области: смотрите видео