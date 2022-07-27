Про це розповів 24 каналу військовий експерт Олег Жданов. За його словами, тому окупанти змушені звертатися до старих кадрів.

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"У росіян велика проблема з підготовкою екіпажів"

Жданов зазначив, що в танку найголовніше – це оператор-навідник. Саме від його майстерності залежить точність стрільби цієї бойової машини.

У них велика проблема з підготовкою екіпажів. За 3 – 4 тижні новий екіпаж ви не підготуєте,

– пояснив військовий експерт.

За його словами, на підготовку навчальним військовим підрозділом фахівців, зокрема, і серед танкістів, потрібно 6 місяців. Тому росіяни змушені були звернутися до тих, хто закінчував танкове училище.

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"Танки того ж віку, що й призовники"

Військовий експерт зауважив, що техніка у російської армії доволі стара. Це теж впливає на підготовку екіпажів.

Танки того ж віку, що й самі призовники. Це одне. Але знову ж таки – якість,

– наголосив Жданов.

Він додав, що людині, котрій уже за 50 років, потрібно буде згадувати, як швидко працювати на танкові, на який його посадять.

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