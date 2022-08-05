Про це стало відомо ввечері 4 серпня. У мережі написали про курйоз російської армії та оприлюднили фото з місця події. Водночас, російські державні пропагандисти навіть не згадують, що це сталося. Можливо, вони намагаються це замовчати, як спробували нещодавно приховати знищення батальйону донецьких бойовиків.

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У зруйнованому будинку була людина

У момент події, в будівлі перебувала жінка, проте вона не постраждала. Врізання БМП в дім сталося в селищі Уразово, що у валуйському районі Білгородської області. Ймовірно, водій гусеничного бронетранспортера не впорався з керуванням, тому в'їхав у будинок.

Згодом до розтрощеної домівки на вулиці Плеханова прибули російські поліцейські. Вони почали фіксувати факт ДТП з воєнним транспортом.

Наслідки ДТП з бойовою машиною піхоти в росії / Фото з соцмереж

Слід зауважити, що військовий транспорт не зазнав ушкоджень. Тому можливо, що російські солдати лише вирішили провести тренування в знищенні будинків цивільного населення.

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