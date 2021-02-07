В российском Королеве заведение отказалось обслуживать женщину без защитной маски. Однако она не растерялась и надела на лицо трусы.

Инцидент произошел в заведении быстрого питания KFC. Работники предложили женщине бесплатную маску, но она от нее отказалась.

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На видео с камер наблюдения видно, как посетительница стоит у кассы извлекает из сумки трусы и накладывает их на лицо.

После этого женщине все же удалось заказать пиво, крылья и бургер.

Трусы "против" COVID-19: курьезные случаи

Ситуации, когда трусы служат маской против COVID-19, случаются не впервые. Да, в мае 2020 года в Украине женщина в помещении отделения "Новой почты" сняла с себя нижнее белье и надела на лицо.

Воспользовался трусами и разработчик антивируса McAfee Джон Макафи в аэропорту, когда возвращался домой в Германию без маски.

Защитную маску из мужских трусов сделал также португальский футболист Жоау Моутинью. Он выложил в сеть видео, на котором вместе с женой показали, как им это удалось сделать.