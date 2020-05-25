Женщина вместо маски надела на лицо трусы – видео (18+)

Ношение маски во время карантина в общественных местах и помещениях стало обязательным правилом. Но не всегда люди нормально реагируют на замечания об отсутствии маски в помещении. Так произошло и в отделении "Новой почты".

Надела трусы вместо маски

В сети распространили видео, как женщина зашла в отделение без маски. А после разговора с работником "Новой почты", надела на себя свои же трусы, сообщает 24 канал.

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В комментарии 24 каналу в "Новой почте" подтвердили, что инцидент действительно произошел в одном из их отделений.

"Сотрудник попросил клиентку надеть маску, когда оказалось, что у нее ее не было – выдал маску бесплатно. Но клиентка ею не воспользовалась", – заверили в "Новой почте".

Что было после этого – видно на видео.

Видео неадекватного поведения женщины в отделении "Новой почты" (осторожно, нецензурная брань, 18+)

Стоит отметить, что в компании "Новая почта" внимательно относятся к соблюдению карантинных ограничений. В помещение пускают только ограниченное количество людей, в защитных масках или респираторах, рекомендуют оплачивать посылки онлайн, закупили партию термобоксов украинского производства для доставки лекарств. А также поддерживают немало благотворительных инициатив, в том числе и помощь медикам, которые борются с коронавирусом в Украине.

При этом в "Новой почте" заявили, что они не осуждают поведение клиентки.

Видео "слил" в сеть работник "Новой почты"

Между тем компания провела внутреннее расследование относительно поведения своих работников.

"Мы против несанкционированной утечки информации, поэтому провели внутреннюю проверку и обнаружили нарушителя среди сотрудников, который записал инцидент с монитора на мобильный телефон и распространил в сети интернет. Мы рассматриваем вопрос его увольнения в связи с нарушением политики информационной безопасности компании", – заявили в компании.