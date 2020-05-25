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Жінка замість маски одягла на обличчя труси – відео (18+)

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Жінка замість маски одягла на обличчя труси – відео (18+)

Носіння маски під час карантину в громадських місцях та приміщеннях стало обов'язковим правилом. Та не завжди люди нормально реагують на зауваження про відсутність маски в приміщені. Так сталося й у відділені "Нової пошти".

Одягла труси замість маски

У мережі розповсюдили відео, як жінка зайшла у відділення без маски. А після розмови з працівником "Нової пошти", одягла на себе свої ж труси, повідомляє 24 канал

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У коментарі 24 каналу в "Новій пошті" підтвердили, що інцидент і справді стався в одному з їх відділень.

"Співробітник попрохав клієнтку надягнути маску, коли виявилось, що в неї її не було – видав маску безкоштовно. Але клієнтка нею не скористалася", – запевнили в "Новій пошті".

Що було після цього – видно на відео.

Відео неадекватної поведінки жінки у відділені "Нової пошти" (обережно, нецензурна лайка, 18+)

Варто відзначити, що в компанії "Нова пошта" уважно ставляться до дотримання карантинних обмежень. У приміщення пускають лише обмежену кількістю людей, в захисних масках чи респіраторах, рекомендують оплачувати посилки онлайн, закупили партію термобоксів українського виробництва для доставки ліків. А також підтримують чимало благодійних ініціатив, в тому числі й допомогу медикам, які борються з коронавірусом в Україні.

При цьому в "Новій пошті" заявили, що вони не засуджують поведінку клієнтки.

Відео "злив" в мережу працівник "Нової пошти"

Натомість компанія провела внутрішнє розслідування щодо поведінки своїх працівників.

"Ми проти несанкціонованого витоку інформації, тож провели внутрішню перевірку і виявили порушника серед співробітників, який записав інцидент з монітора на мобільний телефон та поширив у мережі інтернет. Ми розглядаємо питання його звільнення у зв’язку з порушенням політики інформаційної безпеки компанії", – заявили у компанії.

Автор: Юрій Семенюк
Теги: Новини України Курйозні новини Нова пошта
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