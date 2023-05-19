По его словам, сейчас диктатор Путин имеет два пути выхода из сложившейся ситуации. Кислица предложил президенту России либо сдаться, либо повторить судьбу Гитлера, покончившего с собой в конце Второй мировой войны.

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Кислица указал россиянам на их место в ООН

Постпред Украины в ООН подчеркнул, что украинцы будут продолжать бороться, пока "каждый клочок нашей суверенной земли не будет освобожден". Он также подчеркнул, что Россия обязательно потерпит поражение в войне против Украины.

"Мы будем и дальше укреплять международную солидарность, пока все российские военные преступники не будут привлечены к ответственности", – заверил Кислица.

Он в очередной раз призвал страну-агрессорку "ухватиться за резолюцию ООН, как за спасительный круг, и следовать по пути к миру". Представитель подчеркнул, что сотни тысяч нелегальных российских мигрантов должны покинуть территорию Украины.

Пора для российских орд вывести свои войска с оккупированных территорий Украины – и не на автомобилях, угнанных у украинского населения,

– заметил Кислица.

Напоследок он обратился по-русски к кремлевским приспешникам, сказав, что "пора собирать манатки и отправляться на рубеж 1991 года". Это был своеобразный ответ на похожее заявление россиян в НАТО.

Обратите внимание! Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в январе 2022 года заявил, что Альянс должен "собрать манатки и отправиться на рубеж 1997 года". Тем самым он показал подлинное стремление России к странам и территориям, которые она хочет подчинить под себя.

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