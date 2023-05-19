За його словами, наразі диктатор Путін має два шляхи виходу з ситуації, що склалася зараз. Кислиця запропонував президенту Росії або здатися, або повторити долю Гітлера, що наклав на себе руки наприкінці Другої світової війни.

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Кислиця вказав росіянам на їхнє місце в ООН

Постпред України в ООН наголосив, що українці продовжуватимуть боротися, поки "кожен клаптик нашої суверенної землі не буде звільнений". Він також наголосив, що Росія обов'язково зазнає поразки у війні проти України.

"Ми й далі зміцнюватимемо міжнародну солідарність, поки всі російські воєнні злочинці не будуть притягнуті до відповідальності", – запевнив Кислиця.

Він вчергове закликав країну-агресорку "вхопитися за резолюцію ООН, як за рятівний круг, і прямувати шляхом до миру". Представник підкреслив, що сотні тисяч нелегальних російських мігрантів мають покинути території України.

Настав час для російських орд вивести свої війська з окупованих територій України – і не на автомобілях, вкрадених в українського населення,

– зауважив Кислиця.

Наостанок він звернувся російською до кремлівських посіпак, сказавши, що "час збирати манатки й вирушати на рубежі 1991 року". Це була своєрідна відповідь на схожу заяву росіян до НАТО.

Зверніть увагу! Заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков у січні 2022 року заявив, що Альянс має "зібрати манатки й вирушити на рубежі 1997 року". Тим самим він показав справжнє прагнення Росії щодо країн та територій, які вона хоче підпорядкувати під себе.

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