Мовиться про Індію, Латинську Америку та країни Африки. більше про це розповів Володимир Зеленський в інтерв'ю італійським журналістам, передає 24 Канал.

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За цим, за словами президента, стоїть довга історія економічних відносин між СРСР та цими державами.

Це факт. І хоча ми були частиною СРСР, завжди всі сприймали, що нащадками Радянського союзу є Росія. І тому всі ці дипломатичні ланцюжки та економічні відносини між державами, спільне виробництво, товарообіг. Все це залишилося,

– додав Зеленський.

Український лідер переконаний, що у цьому є помилка України. Адже після розпаду СРСР ми не побудували потужних відносин з Латинською Америкою.

"Є мінуси і ми повинні їх визнавати. Якби я їх не визнавав, то ми б не змінювалися", – сказав президент України.

Україна змінює ситуацію

Зеленський заявив, що вже почав будувати відносини з країнами Африки та Латинською Америкою. Звісно, відносини України та Європи зараз глибші та тісніші, бо ми географічно близькі. До того ж нас об'єднала спільна проблема – агресія Росії.

Крок за кроком ми зможемо побудувати такі відносини. І люди зрозуміють, що відбувається в Україні. Але це великий труд,

– підкреслив Зеленський.

Додамо, що попри повномасштабне вторгнення в Україну, Росія з квітня до травня головувала в Радбезі ООН. Вона, як і завжди, зловживала широкими процедурами повноважень головування у Радбезі. Країна-агресорка сіяла дезінформацію та "вбивала клинці" між країнами-членами ООН.