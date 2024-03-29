Он имел возможность выступить во время внеочередного заседания Совета Украина – НАТО, которое состоялось по просьбе нашего государства. Рустем Умеров отметил, что только 3% российских ракет, дронов и управляемых бомб поразили военные цели с начала 2024 года.

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97% целей – гражданские объекты

Как отметил министр обороны, основное внимание на заседании было сосредоточено на недавних массированных ударах со стороны России, а также необходимости усилить противовоздушную оборону нашего государства.

Министр обороны отметил, что общая взрывная мощность комбинированных ударов по Украине с начала 2024 года превышает 9 килотонн.

Лишь 3% этих российских ракет, беспилотников и управляемых бомб поразили военные цели, тогда как 97% поражали гражданскую инфраструктуру,

– подчеркнул Умеров.

Глава оборонного ведомства добавил, что управление Верховного комиссара ООН по правам человека сообщило, что 712 из 1804 жертв среди мирного населения, подтвержденных за последние 3 месяца ООН, вызваны именно ракетными атаками и ударами барражирующими боеприпасами.

Рустем Умеров отметил, что предоставил детальный обзор насущных потребностей ПВО Украины. По его словам, в этом вопросе важна поддержка наших партнеров. Ведь это может спасти тысячи невинных жизней.

Чем больше российских ракет будет сбито в украинском небе, тем меньшую угрозу они будут представлять для государств-членов НАТО, граничащих с Украиной,

– подчеркнул Умеров.

Заметим, что 28 марта Владимир Зеленский провел разговор со спикером Палаты представителей США Майком Джонсоном. Глава государства отметил, что только за прошедшую неделю Россия ударила 190 ракетами, 140 "Шахедами" и 700 КАБами, и что из строя выведена крупнейшая ГЭС нашего государства.