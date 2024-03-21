Украина противостоит России в полномасштабной войне уже 757 дней. О главных событиях этих суток – читайте в тексте 24 Канала.

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07:02, 21 марта

Над Киевом сбили 30 ракет

Во время очередного вражеского обстрела работали силы противовоздушной обороны. В частности, в небе над Киевом сбили около трех десятков ракет.

Россия применяла крылатые ракеты Х-101/Х-555/Х-55 с бортов стратегических бомбардировщиков Ту-95МС и баллистические ракеты, которые запускала со своей территории.

06:17, 21 марта

Известно о 10 пострадавших

Мэр города Виталий Кличко проинформировал о пострадавших в нескольких районах Киева. По его словам, по состоянию на 6:25 госпитализированы два человека, а остальные получили помощь на месте. В то же время ситуация может измениться, ведь работа с последствиями атаки 21 марта продолжается.

Среди раненых ребенок.

05:33, 21 марта

В Киеве есть разрушения

Городской голова Виталий Кличко поделился первыми данными о последствиях ракетного удара по столице. Под ударом оказались несколько районов.

В 05:12 Виталий Кличко отметил, что в Святошинском районе зафиксировали падение обломков на помещение детского сада. В Шевченковском – горят автомобили. На места направляются экстренные службы.

В 05:15 уточнил, что в Подольском районе падение обломков на территории одного из предприятий.

04:54, 21 марта

По Киеву спустили Кинжалы

Киевская областные военная администрация сообщила о работе сил Противовоздушной обороны в 04:24. Воздушные силы информируют, что несколько групп ракет передвигаются в небе Украины.

Впоследствии стало известно, что российские военные запустили "Кинжал" в направлении Киева. Городской голова Виталий Кличко отметил, что в городе раздаются взрывы и работает ПВО

03:30, 21 марта

В Украине объявили воздушную тревогу. Угроза для всех областей.

01:28, 21 марта

Взлетели бомбардировщики Ту-95

По состоянию на 00:35 зафиксирован взлет 9 бортов Ту-95 с аэродрома "Оленья". Он расположен в Мурманской области России.

Воздушные силы информировали о возможности воздушной атаки России.