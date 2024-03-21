07:02, 21 марта

Во время очередного вражеского обстрела работали силы противовоздушной обороны. В частности, в небе над Киевом сбили около трех десятков ракет.

Россия применяла крылатые ракеты Х-101/Х-555/Х-55 с бортов стратегических бомбардировщиков Ту-95МС и баллистические ракеты, которые запускала со своей территории.