Україна протистоїть Росії у повномасштабній війні вже 757 днів. Про головні події цієї доби – читайте у тексті 24 Каналу.
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Над Києвом збили 30 ракет
Під час чергового ворожого обстрілу працювали сили протиповітряної оборони. Зокрема, у небі над Києвом збили приблизно три десятки ракет.
Росія застосовувала крилаті ракети Х-101/Х-555/Х-55 із бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95МС та балістичні ракети, які запускала зі своєї території.
Відомо про 10 постраждалих
Мер міста Віталій Кличко поінформував про постраждалих у кількох районах Києва. За його словами, станом на 6:25 госпіталізовано двоє осіб, а решта отримала допомогу на місці. Водночас ситуація може змінитись, адже робота з наслідками атаки 21 березня триває.
Серед поранених дитина.
У Києві є руйнування
Міський голова Віталій Кличко поділився першими даними про наслідки ракетного удару по столиці. Піду ударом опинились кілька районів.
О 05:12 Віталій Кличко зазначив, що у Святошинському районі зафіксували падіння уламків на приміщення дитячого садка. У Шевченківському – палають автомобілі. На місця прямують екстрені служби.
О 05:15 уточнив, що у Подільському районі падіння уламків на території одного з підприємств.
По Києву зпустили Кинджали
Київська обласні військова адміністрація повідомила про роботу сил Протиповітряної оборони о 04:24. Повітряні сили інформують, що кілька груп ракет пересуваються в небі України.
Згодом стало відомо, що російські військові запустили "Кинджал" у напрямку Києва. Міський голова Віталій Кличко наголосив, що у місті лунають вибухи та працює ППО
В Україні оголосили повітряну тривогу. Загроза для всіх областей.
Злетіли бомбардувальники Ту-95
Станом на 00:35 зафіксовано зліт 9 бортів Ту-95 з аеродрому "Оленья". Він розташований у Мурманській області Росії.
Повітряні сили інформували про можливість повітряної атаки Росії.