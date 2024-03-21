Україна протистоїть Росії у повномасштабній війні вже 757 днів. Про головні події цієї доби – читайте у тексті 24 Каналу.

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07:02, 21 березня

Над Києвом збили 30 ракет

Під час чергового ворожого обстрілу працювали сили протиповітряної оборони. Зокрема, у небі над Києвом збили приблизно три десятки ракет.

Росія застосовувала крилаті ракети Х-101/Х-555/Х-55 із бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95МС та балістичні ракети, які запускала зі своєї території.

06:17, 21 березня

Відомо про 10 постраждалих

Мер міста Віталій Кличко поінформував про постраждалих у кількох районах Києва. За його словами, станом на 6:25 госпіталізовано двоє осіб, а решта отримала допомогу на місці. Водночас ситуація може змінитись, адже робота з наслідками атаки 21 березня триває.

Серед поранених дитина.

05:33, 21 березня

У Києві є руйнування

Міський голова Віталій Кличко поділився першими даними про наслідки ракетного удару по столиці. Піду ударом опинились кілька районів.

О 05:12 Віталій Кличко зазначив, що у Святошинському районі зафіксували падіння уламків на приміщення дитячого садка. У Шевченківському – палають автомобілі. На місця прямують екстрені служби.

О 05:15 уточнив, що у Подільському районі падіння уламків на території одного з підприємств.

04:54, 21 березня

По Києву зпустили Кинджали

Київська обласні військова адміністрація повідомила про роботу сил Протиповітряної оборони о 04:24. Повітряні сили інформують, що кілька груп ракет пересуваються в небі України.

Згодом стало відомо, що російські військові запустили "Кинджал" у напрямку Києва. Міський голова Віталій Кличко наголосив, що у місті лунають вибухи та працює ППО

03:30, 21 березня

В Україні оголосили повітряну тривогу. Загроза для всіх областей.

01:28, 21 березня

Злетіли бомбардувальники Ту-95

Станом на 00:35 зафіксовано зліт 9 бортів Ту-95 з аеродрому "Оленья". Він розташований у Мурманській області Росії.

Повітряні сили інформували про можливість повітряної атаки Росії.