05:33, 21 березня

Міський голова Віталій Кличко поділився першими даними про наслідки ракетного удару по столиці. Піду ударом опинились кілька районів.

О 05:12 Віталій Кличко зазначив, що у Святошинському районі зафіксували падіння уламків на приміщення дитячого садка. У Шевченківському – палають автомобілі. На місця прямують екстрені служби.

О 05:15 уточнив, що у Подільському районі падіння уламків на території одного з підприємств.