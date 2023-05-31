Такое мнение 24 Каналу озвучил главный редактор Defence Express, военный эксперт Олег Катков. По его словам, для борьбы с добровольцами Россия пыталась привлечь полицейские подразделения под руководством ФСБ.
К теме Боятся танков ВСУ: оккупанты подорвали дорогу на стыке границ Украины, России и Беларуси
Подразделения отказались штурмовать РДК
Катков отметил, что легион "Свобода России" и РДК демонстрируют, что граждане России могут успешно вести боевые действия в формате рейдов на территории самой страны-агрессорки.
Было официальное сообщение, что для борьбы пытались (Россия – 24 Канал) привлечь спецподразделения "Альфа" и "Вымпел". Все, что у них было из таких оперативных резервов – это именно эти подразделения. Они при имеющейся информации прибыли в Белгород, им поставили задачу вести там штурмовые действия и они отказались,
– рассказал он.
Военный эксперт объяснил, что эти полицейские подразделения под руководством ФСБ участвовали в боевых действиях в Афганистане и Чечне. Они имели негативный опыт использования линейной пехоты, поэтому отказались.
Катков о подрыве россиянами дороги в Черниговской области: смотрите видео
Россия подорвала дорогу в Черниговской области: что известно
- Во вторник, 30 мая, на границе Украины, Беларуси и России захватчики взорвали дорогу. Возле места взрыва расположен монумент так называемой "Дружбы народов" или "Трех сестер", который возвели в августе 1975 года.
- Глава Офиса Президента Андрей Ермак отреагировал с иронией. Он написал, что "россияне взрывают дороги на границах, по которым ехали брать Киев за три дня".
- Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что российские оккупанты сделали это для того, чтобы якобы не допустить захода "украинской ДРГ" на территорию Брянской области.