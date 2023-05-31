Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр напомнила, что украинцам следует не забывать историю сложных отношений с Россией. Об этом она рассказала 24 Каналу.

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Должны говорить о фактах

Анализируя поведение россияне на протяжении веков, можно утверждать, что они мастера в том, чтобы одни действия скрывать под другими. А также находить формальные поводы для оправдания своих действий.

Все это тоже укладывается в рамки информационно-психологических операций с их стороны,
– подчеркнула заместитель министра обороны Украины.

Анна Маляр прокомментировала подрыв дороги возле КПП "Три сестры" на Черниговщине: смотрите видео

Однако мы должны говорить о фактах.

"А факт один – Россия воюет на нашей территории, ее армия незаконно перешла нашу границу и пытается захватить наше государство", – отметила Анна Маляр.

Что известно о подрыве КПП "Три сестры"

  • На стыке границ Украины, Беларуси и России 30 мая взорвана украинская дорога на танкоопасном направлении в месте, где соединяются Украина, Черниговская область, Беларусь, Гомельская область и Россия, Брянская область.
  • Позднее в российском инфополе появилось сообщение, что этот путь украинские силы "планировали использовать", чтобы попытаться атаковать территорию России. Однако представители украинской власти неоднократно отмечали, что цель Украины – вернуться исключительно к границам 1991 года.
  • Также глава ОПУ Андрей Ермак прокомментировал эту ситуацию. Он написал, что "россияне взрывают дороги на границах, по которым ехали брать Киев за три дня", – написал он.