Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр нагадала, що українцям варто не забувати історію складних стосунків з Росією. Про це вона розповіла 24 Каналу.
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Маємо говорити про факти
Все це теж вкладається в рамки інформаційно-психологічних операцій з їхнього боку,
– наголосила Заступниця міністра оборони України.
Ганна Маляр прокоментувала підрив дороги біля КПП "Три сестри" на Чернігівщині: дивіться відео
Проте ми маємо говорити про факти.
"А факт один – Росія воює на нашій території, її армія незаконно перейшла наш кордон і намагається захопити нашу державу", – відзначила Ганна Маляр.
Що відомо про підрив КПП "Три сестри"
- На стику кордонів України, Білорусії та Росії 30 травня було підірвано українську дорогу на танконебезпечному напрямку у місці, де з'єднуються Україна, Чернігівська область, Білорусь, Гомельська область та Росія, Брянська область.
- Пізніше в російському інфополі з'явилось повідомлення, що цю дорогу українські сили "планували використати", щоб спробувати атакувати територію Росії. Однак представники української влади неодноразово наголошували, що мета України – повернутися виключно до кордонів 1991-го року.
- Також глава ОПУ Андрій Єрмак прокоментував цю ситуацію. Він написав, що "росіяни підривають дороги на кордонах, по яких їхали брати Київ за три дні", – написав він.