Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр нагадала, що українцям варто не забувати історію складних стосунків з Росією. Про це вона розповіла 24 Каналу.

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Маємо говорити про факти

Аналізуючи поведінку росіяни протягом століть, можна стверджувати, що вони є майстрами в тому, щоб одні дії приховувати під іншими. А також знаходити формальні приводи для виправдовувань своїх дій.

Все це теж вкладається в рамки інформаційно-психологічних операцій з їхнього боку,

– наголосила Заступниця міністра оборони України.

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Проте ми маємо говорити про факти.

"А факт один – Росія воює на нашій території, її армія незаконно перейшла наш кордон і намагається захопити нашу державу", – відзначила Ганна Маляр.

Зверніть увагу! Монумент "Три сестри", розташований в селі Сеньківка у Чернігівській області, відкрили в 1975 році на честь дружби Росії, України та Білорусі. Над створенням пам'ятника працювали представники Чернігівської, Брянської та Гомельської областей. Раніше голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус доручив розпочати процедуру з ліквідування монумента.

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