У вівторок, 30 травня, ворожі провоєнні телеграм-канали опублікували кадри потужного вибуху біля КПП та монумента "Три сестри". Схоже, що в байку про "три братні народи" – білоруський, український та російський – не вірять уже самі окупанти.

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Ворог істерить через "контрнаступ"

Варто сказати, що мотиви в загарбників підірвати цю дорогу були. Останніми тижнями в їхньому інформаційному полі все більше повідомлень про те, що Збройні Сили нібито "готують наступ" на Брянськ, Бєлгород та "хочуть дібратися" аж до Москви.

На стику кордонів України, Білорусії та Росії підірвано українську дорогу на танконебезпечному напрямку у місці, де з'єднуються Україна, Чернігівська область, Білорусь, Гомельська область та Росія, Брянська область,

– йдеться в повідомленні.

Окрім того, власне, там зазначено, що цю дорогу українські військові "планували використати" для спроб атак на Росію, що видається вкрай абсурдним.

Момент вибуху дороги на кордоні: дивіться відео з російських телеграм-каналів

Більше про "Трьох сестер"

Монумент так званої "Дружби народів" між Україною, Білоруссю та Росією звели ще в серпні 1975 року. Хоча, очевидно, що наратив про "три братні народи" з'явився значно раніше.

Водночас лише після початку великої війни, 12 травня 2022 року, влада Чернігівщини одноголосно ухвалила рішення про зняття з обліку цього монумента як пам'ятки історії місцевого значення. Тоді й розпочалася процедура ліквідації цього "культурного об'єкта".

Де розташований монумент "Три сестри": дивіться на карті від Google maps

Україні не потрібні території Росії

Наголосимо на тому, що в представники української влади неодноразово акцентували на тому, що наша держава прагне винятково до повернення до кордонів 1991-го року.

Зокрема, коли російські добровольці пішли в рейд Бєлгородщиною, радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк констатував, що Україна, звісно, спостерігає за тим, що відбувається у ворожій державі, однак жодного військового туди не відправляла.

Тому коли окупанти говорять про підрив дороги, що могла слугувати шляхом до Брянська для ЗСУ, це має дуже кумедний вигляд.