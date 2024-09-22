По "Шахедам" работала ПВО. Какие последствия российской атаки, рассказал начальник Киевской ОВА Руслан Кравченко в телеграм-канале.

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Кстати, оперативные детали вражеской атаки – в нашем телеграме.

Атака "Шахедами" на Киевщину сегодня

Ночью воскресенья враг в очередной раз атаковал Киевскую область ударными дронами. Воздушная тревога в области продолжалась почти 8 часов. Работали силы ПВО.

Есть сбитые цели. Пострадавших нет. Попадания в объекты критической и жилой инфраструктуры отсутствуют,

– заявил Руслан Кравченко.

В то же время председатель Киевской ОВА сообщил, что в двух районах области в результате падения обломков произошло возгорание травяного настила и лесной подстилки. Пожары уже ликвидировали.

Кроме того, в одном частном доме повреждены двери, окна, солнечные батареи и забор. Оперативные группы продолжают работу по фиксации последствий российской атаки.