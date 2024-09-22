По "Шахедах" працювала ППО. Які наслідки російської атаки, розповів начальник Київської ОВА Руслан Кравченко в телеграм-каналі.
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До речі, оперативні деталі ворожої атаки – в нашому телеграмі.
Атака "Шахедами" на Київщину сьогодні
Вночі неділі ворог вкотре атакував Київщину ударними дронами. Повітряна тривога в області тривала майже 8 годин. Працювали сили ППО.
Є збиті цілі. Постраждалих немає. Влучання в об'єкти критичної та житлової інфраструктури відсутні,
– заявив Руслан Кравченко.
Водночас голова Київської ОВА повідомив, що у двох районах області внаслідок падіння уламків сталося загоряння трав'яного настилу й лісової підстилки. Пожежі вже ліквідували.
Окрім того, в одному приватному будинку пошкоджено двері, вікна, сонячні батареї й паркан. Оперативні групи продовжують роботу з фіксації наслідків російської атаки.