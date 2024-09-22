Скільки "Шахедів" збили, повідомили Повітряні сили. Зауважили, що повітряний напад агресора відбивали авіація, зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи та підрозділи РЕБ Сил оборони.

Дивіться також Ворог вдарив "Шахедами" по енергетичних об'єктах Сумщини

До речі, оперативні деталі ворожої атаки – в нашому телеграмі.

Скільки "Шахедів" збили 22 вересня

Цієї ночі ворог завдав удару 2 керованими авіаційними ракетами Х-59/69 з повітряного простору тимчасово окупованої Луганської області. Також випустив по Україні 80 ударних БпЛА типу "Shahed" з Єйська та Курська.

Повітряний напад агресора відбивали авіація, зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи та підрозділи РЕБ Сил оборони України.

У результаті протиповітряного бою збито 71 ударний БпЛА. Ще 6 безпілотників, внаслідок протидії РЕБ, локаційно втрачені,

– заявили Повітряні сили.

Також додали, що протиповітряна оборона працювала у Вінницькій, Хмельницькій, Черкаській, Кіровоградській, Житомирській, Київській, Сумській, Полтавській, Херсонській і Миколаївській області.

Читайте також Безпілотник впав поруч: у Хмельницькому вороги пошкодили житловий будинок