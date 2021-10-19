Россия агрессивно шантажирует участников переговоров по Донбассу

Одна из главных новостей сегодняшнего дня – работников Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, которые ведут наблюдение на оккупированных территориях Донецкой области, заблокировали в Донецке и Горловке в отелях, где они жили. Сделали это боевики так называемой "ДНР". Далее читайте на украинском.

Вони вимагають звільнення свого бійця (до речі, громадянина Росії), якого захопили українські військові в районі ділянки розведення біля Золотого Луганської області. Цей бойовик під прикриттям символіки Спільного центру з контролю та координації (СЦКК) здійснював розвідувальні дії.

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По суті, працівників СММ ОБСЄ в Донецьку та Горловці взяли в заручники та вимагають виконання своїх вимог. За всіма ознаками – це ще один акт тероризму з боку проросійських бойовиків.

Фактично проросійські бойовики провокують чергову кризу в зоні конфлікту на Донбасі, вони руйнують останні залишки механізмів мирного процесу, які були створені для реалізації Мінських угод. Треба розуміти, що це не було б можливим без згоди московських кураторів. Москва свідомо створює чергову кризу в мирному процесі.

Для чого це робиться?

На мій погляд, таким чином Росія агресивно шантажує інших учасників переговорного процесу, в першу чергу ОБСЄ та Україну, з метою примусу України до односторонніх поступок, зокрема до прямих переговорів з сепаратистами. Крім того, СММ ОБСЄ поступово витискається з окупованих територій.

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Нещодавно Росія не продовжила мандат ОБСЄ на двох прикордонних пунктах на тих ділянках україно-російського кордону, які перебувають під контролем Росії й проросійських бойовиків. Зараз заблокована діяльність СММ ОБСЄ на окупованих територіях Донецької області. Як наслідок, ОБСЄ не зможе повноцінно здійснювати моніторинг виконання безпекової частини Мінських угод.

Особливий цинізм в діях Росії полягає в тому, що вона постійно звинувачує Україну в порушенні Мінських угод, прикриваючи тим самим власні порушення. Але обмежуючи діяльність СММ ОБСЄ на окупованих територіях Донбасу Росія руйнує безпекову частину Мінських угод, а це – фундамент мирного процесу на Донбасі.