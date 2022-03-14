"Россия – агрессор, а наша цель – победа": патриотический ролик от ВСУ

В Вооруженных Силах записали патриотический ролик. В нем объясняют, почему Россия является государством-агрессором, а также отмечают основные цели Украины – победу.

Ролик начинается с традиционных заявлений Владимира Путина о якобы "мирной России", которая ни кому не угрожает и ни на кого не нападает. Эти лживые слова главы Кремля иллюстрируют кадрами атак россиян на украинские города.

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Патриотический ролик от ВСУ о том, что Россия – агрессор

В видео объясняют, что Россия, если нет врага, то обязательно его придумает. В частности, в свое время российская пропаганда пугала людей террористами из Кавказа. "Готовя так называемую Вторую чеченскую войну, спецслужбы России организовали взрывы жилых домов в российских городах", – рассказывают в ролике. В результате погибли по меньшей мере 307 гражданских.

После этого общество просто восприняло интервенцию на Кавказ. Эти люди впоследствии терпели преступления российских военных, а затем приветствовали вторжение в Грузию и "не замечали" российские войска на Донбассе.

Россия 24 февраля ворвалась на украинские земли и начала войну. Однако российское руководство стало жертвой своей пропаганды. Ведь украинцы дали россиянам жесткий отпор. "За период первых 2 недель войны против Украины потери России стали больше, чем за все предыдущие войны, вместе взятые", – подчеркнули в ВСУ.

Первые 2 недели войны доказали, что "непобедимая российская армия" – такой же фейк, как история с "распятым мальчиком",

– подытожили в видео.

Теперь Кремль, потерпевший поражение на поле боя, прибегает к террору мирного населения, обстреливая жилые дома. Все теракты россияне пытаются как-то объяснить.

Завершается видео словами о том, что веры русским сказкам больше нет – "наша цель – победа, и так будет".

Почему Россия является агрессором: смотрите ролик от ВСУ