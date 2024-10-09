Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан, отметив, что на Восточном направлении россиянам удалось продвинуться в сторону реки Оскол, создав проблеми для ВСУ. По его мнению, их можно решить, если Украина получает достаточное количество боеприпасов.

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Планы России

Роман Свитан отметил, что оккупанты имеют целью отрезать военные поставки на Купянское направление. К сожалению, на Покровском также продолжается наступление россиян.

Они продвигаются на некоторых позициях. Иногда за сутки оккупантам удается захватить 200 – 350 метров. Россияне постоянно давят там, это продлится следующие несколько недель,

– сказал он.

По словам военного эксперта, противник пытается сполна использовать свои резервы до начала осенне-зимнего похолодания и дождей, ведь понимает, что потом выполнять боевые задачи будет невозможно.

Что происходит возле Покровска: смотрите на карте

ВСУ важно выдержать это давление. Возможности для этого есть, но нужно иметь достаточное количество оружия, сил и средств.

Линия соприкосновения

Полковник ВСУ в запасе заметил, что военное командование Украины может спрогнозировать какой будет линия фронта в последующие месяцы. Все для того, чтобы выбрать удобные позиции для активной обороны.

Далее, учитывая поставки военной помощи партнерами и изготовление собственного оружия, Силы обороны в течение зимнего периода попытаются истощить российскую армию,

– высказался Роман Свитан.

Основной задачей будет не наступление, а содержание оборонительных рубежей, чтобы к весне максимально уничтожить войска противника.