Российская Федерация переселила в аннексированный Крым уже по меньшей мере 300 тысяч россиян. Это является одной из самых больших проблем, с которыми сталкивается Украина.

Постоянный представитель президента в АР Крым Антон Кориневич во время онлайн-дискуссии заявил, что сейчас Россия незаконно проводит изменения демографического состава населения в оккупированном Крыму.

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Кроме того, захватчики вытесняют из полуострова лиц, представляющих угрозу дальнейшей оккупации.

Украинских и крымскотатарских журналистов, общественных деятелей и других лиц, которые не признают попытки аннексии Крыма, выгоняют из полуострова,

– пояснил Кориневич.

Кого перемещает РФ

Россия перемещает в аннексированный Крым военнослужащих с их семьями, сотрудников правоохранительных органов и чиновников, чтобы увеличить долю лояльного населения.

РФ также переводит граждан Украины из Крыма на постоянное место жительства на территории России. В частности, это касается официальных сотрудников правоохранительных органов Украины.

Кориневич назвал еще одну серьезную проблему на оккупированных территориях – насильственная паспортизация украинцев. Наши граждане вынуждены получать российские паспорта для обеспечения своей жизни на оккупированном полуострове.

Важно! В украинском правительстве сейчас готовят проект деоккупации Крыма. Документ должны представить до конца 2020 года. Больше о будущей стратегии – здесь.

Аннексия Крыма Россией: как это было