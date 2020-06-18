Россия активно колонизирует Крым, – Кориневич
Российская Федерация переселила в аннексированный Крым уже по меньшей мере 300 тысяч россиян. Это является одной из самых больших проблем, с которыми сталкивается Украина.
Постоянный представитель президента в АР Крым Антон Кориневич во время онлайн-дискуссии заявил, что сейчас Россия незаконно проводит изменения демографического состава населения в оккупированном Крыму.
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Кроме того, захватчики вытесняют из полуострова лиц, представляющих угрозу дальнейшей оккупации.
Украинских и крымскотатарских журналистов, общественных деятелей и других лиц, которые не признают попытки аннексии Крыма, выгоняют из полуострова,
– пояснил Кориневич.
Кого перемещает РФ
Россия перемещает в аннексированный Крым военнослужащих с их семьями, сотрудников правоохранительных органов и чиновников, чтобы увеличить долю лояльного населения.
РФ также переводит граждан Украины из Крыма на постоянное место жительства на территории России. В частности, это касается официальных сотрудников правоохранительных органов Украины.
Кориневич назвал еще одну серьезную проблему на оккупированных территориях – насильственная паспортизация украинцев. Наши граждане вынуждены получать российские паспорта для обеспечения своей жизни на оккупированном полуострове.
Аннексия Крыма Россией: как это было
- Февраль 2014: в Крыму вооруженные российские военные захватили здание Верховной Рады Крыма, Симферопольский аэропорт, Керченскую паромную переправу и блокировали действия украинских войск.
- 16 марта 2014 года на территории Крыма и Севастополя состоялся так называемый "референдум" о статусе полуострова. Россия включила Крым в свой состав.
- Украина, ЕС и США не признали результатов голосования.
- В Кремле категорически отказываются обсуждать аннексию Крыма. Мол, "этот вопрос закрыт навсегда".