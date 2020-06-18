Російська Федерація переселила до анексованого Криму вже щонайменше 300 тисяч росіян. Це є однією з найбільших проблем, з якими стикається Україна.

Постійний представник президента в АР Крим Антон Кориневич під час онлайн-дискусії заявив, що зараз Росія незаконно проводить зміни демографічного складу населення в окупованому Криму.

Читайте також Перетворити Крим на військову базу та розширити експансію, – Кориневич про цілі Путіна

Окрім того, загарбники витісняють з півострова осіб, які становлять загрозу подальшій окупації.

Українські та кримськотатарські журналісти, громадські діячі та інші особи, які не визнають спроби анексії Криму, виганяють з півострова,

– пояснив Кориневич.

Кого переміщає РФ

Росія переміщає в анексований Крим військовослужбовців з їх родинами, співробітників правоохоронних органів та чиновників, щоб збільшити частку лояльного населення.

РФ також переводить громадян України з Криму на постійне місце проживання на території Росії. Зокрема, це стосується офіційних співробітників правоохоронних органів України.

Кориневич назвав ще одну серйозну проблему на окупованих територіях – насильницька паспортизація українців. Наші громадяни змушені отримувати російські паспорти для забезпечення свого життя на окупованому півострові.

Важливо! В українському уряді наразі готують проєкт деокупації Криму. Документ мають представити до кінця 2020 року. Більше про майбутню стратегію – тут.

Анексія Криму Росією: як це було