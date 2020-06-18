Росія активно колонізує Крим, – Кориневич
Російська Федерація переселила до анексованого Криму вже щонайменше 300 тисяч росіян. Це є однією з найбільших проблем, з якими стикається Україна.
Постійний представник президента в АР Крим Антон Кориневич під час онлайн-дискусії заявив, що зараз Росія незаконно проводить зміни демографічного складу населення в окупованому Криму.
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Окрім того, загарбники витісняють з півострова осіб, які становлять загрозу подальшій окупації.
Українські та кримськотатарські журналісти, громадські діячі та інші особи, які не визнають спроби анексії Криму, виганяють з півострова,
– пояснив Кориневич.
Кого переміщає РФ
Росія переміщає в анексований Крим військовослужбовців з їх родинами, співробітників правоохоронних органів та чиновників, щоб збільшити частку лояльного населення.
РФ також переводить громадян України з Криму на постійне місце проживання на території Росії. Зокрема, це стосується офіційних співробітників правоохоронних органів України.
Кориневич назвав ще одну серйозну проблему на окупованих територіях – насильницька паспортизація українців. Наші громадяни змушені отримувати російські паспорти для забезпечення свого життя на окупованому півострові.
Анексія Криму Росією: як це було
- Лютий 2014: в Криму озброєні російські військові захопили будівлю Верховної Ради Криму, Сімферопольський аеропорт, Керченську поромну переправу та блокували дії українських військ.
- 16 березня 2014 року на території Криму і Севастополя відбувся так званий "референдум" про статус півострова. Росія включила Крим до свого складу.
- Україна, ЄС та США не визнали результатів голосування.
- У Кремлі категорично відмовляються обговорювати анексію Криму. Мовляв, "це питання закрите назавжди".