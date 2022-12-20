Российским захватчикам крайне важно добиться переговоров с Украиной для временной заморозки войны, а никакого желания делать это у Киева нет. Кроме откровенного гражданского террора, у Путина прибегли к масштабным информационно-психологическим атакам. Россияне пытаются расшатать украинское общество и заставить как можно больше людей поверить в то, что "власть ворует электроэнергию", "ДТЭК набивает себе цену" и "существует заговор для повышения тарифов".

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Для повышения эффективности собственных масштабных ИПСО, россияне традиционно для себя привлекли к распространению фейковой информации множество вполне патриотически настроенных украинцев, которые подыгрывают врагу сами того не понимая.

Каждой аудитории – свой аргумент

Для того чтобы украинцы поверили в различные теории заговора и стали так называемыми "полезными идиотами", российские офицеры информационных войск не стали придумывать ничего нового и просто организовали разные варианты влияния на разные аудитории людей.

К примеру, среди одесситов оккупанты пытались продвинуть мнение, что от длительных отключений света страдают только они, тогда как "во Львове все купаются в электроэнергии". Среди киевлян распространяли тезис о том, что "на Печерске электроэнергию не выключают".



Пример распространения фейков для подстрекательства одесситов к протестам / Скриншот одного из местных сообществ

Вбросы с "доказательствами" о том, как "Украина продает электроэнергию за границу", создавались и распространялись в ютубе, тиктоке, фейсбуке, телеграме и других соцсетях и мессенджерах среди украинцев. При этом эти видео и сообщения обычно оформляли таким образом, что у читателей или зрителей возникало желание поделиться ими с друзьями.



Пример "аналитического" видео, распространяющего российские нарративы для подстрекательства к бунтам/скриншотам с YouTube

Именно так россияне провоцируют нашествие сообщений о "заговоре электромонополистов" в чатах ЖК. Мол, "ничего не хочу сказать, но мой друг-работник ТЭЦ говорил, что все давно починили, а вот отключение света в Молдове – это доказательство предательства". Понятно, что абсолютное большинство людей, распространяющих такие месседжи, вообще не понимают, как подыгрывают врагу. Они прислушиваются к некопметентным лидерам мнений или же просто делают свои выводы на основе той информации, которую получили в соцсетях или от друзей, которые также что-то где-то прочитали или услышали.

Обратите внимание! Фактически россияне пытаются психологически сломать тех украинцев, которые верят в конспирологию, для которых проще не видеть связи между прилетами по объектам инфраструктуры, чем поверить властям. И хотя таких людей у нас не так много, благодаря массированным волнам распространения вбросов их становится все больше.



А иногда неудобства из-за отсутствия электроэнергии в сочетании с верой в сговор власти и подстрекательством к активным действиям приводят к протестам, как это было в Киеве и Одессе.

Как "антиваксеры" стали лидерами распространения российских нарративов

Кроме всевозможных российских телеграм-каналов, которые украинцы нередко читают "для изучения врага", вбросы об отключениях электроэнергии распространяют и в маскируемых под украинские сообществах, хотя они администрируются из Кремля. Существует еще один очень мощный и давно проверенный канал распространения фейков – сообщества антивакцинаторов.

Так случилось, что противники вакцин по своей природе склонны к вере в конспирологию, ими легко манипулировать, а лидеры антиваксеров на этом собаку съели. И даже несмотря на то, что благодаря политике фейсбука страницы всевозможных "экспертов", отрицавших пандемию COVID-19, были удалены, все эти блогеры в основном сохранили ядро своей аудитории.

И если до полномасштабного вторжения они пытались бороться с вакцинацией, то после 24 февраля некоторые из них пытаются хайпировать и отстаивать права мужчин на выезд, отрицать конституционность объявления военного положения, а также упрекать власти за отключение электроэнергии.

Сознательно ли антивакцинаторы распространяют такие российские нарративы, неизвестно. Однако у некоторых из них есть определенная связь с коллаборантами и адептами Кремля. Например, у скандально известного Остапа Стахива, бывшего друга херсонского коллаборанта Кирилла Стремоусова.



Остап Стахив продолжает кормить свою аудиторию фейками / Скриншот со страницы скандального "эксперта"

Не отстает от своего "коллеги" и лидер общественного движения "STOP Fake Pandemic" Сергей Микитен, который в 2020–2021 годах был организатором протестов антивакцинаторов в Киеве. Отныне этот "правозащитник" позиционирует себя как волонтер, но и не забывает манипулировать аудиторией и продолжает нести теорию заговора в массы.



Сергей Микитен распространяет фейки / Скриншот со страницы блогера



Пока аварийные бригады круглосуточно работают, антивакцинаторы не забывают подбрасывать своим подписчикам "информацию для размышлений" / Скриншот из инстаграма

Список антивакцинаторов, подыгрывающих россиянам, фактически бесконечен. В нем должен быть и откровенный антисемит Андрей Рачик, едва ли не в каждом своем посту несущий ненависть к евреям.



Андрей Рачик является известным антисемитом и антивакцинатором / Скриншот со страницы "блогера"

Понятно, что он не обходит и тему отключений электроэнергии, распространяет фейки о продаже электроэнергии в Евросоюз, но обвиняет во всех сложностях жизни в Украине отнюдь не Россию.



Фейк об увеличении торговли электроэнергией последовательно размещали все антивакцинаторы / Скриншот со страницы Андрея Рачика

Не менее вредной деятельностью занимается также известный любитель хайпа – Антон Гура. Автор десятков фейков о коронавирусе, псевдоактивист и блогер, с начала полномасштабного вторжения умело пытается посеять недовольство украинцев властью и подрывать доверие к официальным источникам.



Теории заговора от Антона Гуры / Скриншот из телеграма

Деятельность антивакцинаторов, пропагандистов и других украинцев, сознательно или безотчетно работающих на Россию, к сожалению, будет продолжаться. Захватчики могут пытаться поразить объекты критической инфраструктуры, забрасывать в украинское медиапространство фейки, надеясь на то, что однажды "уставшее от войны" население создаст "электромайдан" и заставит власть сесть с Путиным за стол переговоров.

Поэтому, прежде чем делать репост того или иного "доказательства" относительно "отключений электроэнергии ради повышения ее стоимости", следует понимать, что эта информация навязана врагом и не имеет ничего общего с реальностью.