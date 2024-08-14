Всего за прошедшие сутки, 13 августа, было зафиксировано 134 боевых столкновений. Россия нанесла два ракетных удара с применением четырех ракет, 81 авиаудар, в частности, сбросила 116 КАБов, а также осуществила 4594 обстрелы, из них 114 – с РСЗО.
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