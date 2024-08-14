Загалом протягом минулої доби, 13 серпня, було зафіксовано 134 бойових зіткнень. Росія завдала двох ракетних ударів із застосуванням чотирьох ракет, 81 авіаудар, зокрема, скинула 116 КАБів, а також здійснила 4594 обстріли, з них 114 – із РСЗВ.

Дивіться також Нічна атака ворога: скільки БпЛА приземлили Повітряні сили

Яка ситуація на фронті

На Харківському напрямку зафіксовано 13 бойових зіткнень поблизу населених пунктів Глибоке, Липці, Тихе та Вовчанськ.

Росіяни атакували поблизу Вовчанська: дивіться на карті

На Куп'янському напрямку відбулося 4 російські атаки. ЗСУ відбивали штурми біля Синьківки, Берестового, Кругляківки та у напрямку Новоосинового.

ЗСУ відбили штурми поблизу Синьківки: дивіться на карті

На Лиманському напрямку російській війська атакували 11 разів. Вони робили спроби просунутись уперед біля Невського, Тернів, Макіївки та у Серебрянському лісі.

Росія намагалася просунутися вперед біля Невського: дивіться на карті

На Сіверському напрямку ЗСУ відбили 5 штурмів росіян поблизу Верхньокам’янського та Спірного.

Росіяни штурмували біля Верхньокам’янського: дивіться на карті

На Краматорському напрямку росіяни атакували 6 разів поблизу Білої Гори, Іванівського і, найактивніше, в районі Часового Яру.

Росія атакувала Часів Яр: дивіться на карті

На Торецькому напрямку Росія здійснила 19 атак поблизу Залізного, Нью-Йорка та Торецька.

Росіяни атакували біля Нью-Йорка: дивіться на карті

На Покровському напрямку ЗСУ зупинили 54 штурмових і наступальних дії у бік населених пунктів Суха Балка, Воздвиженка, Новоолександрівка, Єлизаветівка, Зелене поле, Малинівка, Гродівка, Желанне, Скучне, Калинове, Птиче і Карлівка. Найбільше російських атак було поблизу Гродівки.

Ворог активно атакував Гродівку: дивіться на карті

На Курахівському напрямку ЗСУ відбили 5 атак неподалік Красногорівки і Костянтинівки.

Росіяни атакували Красногорівку: дивіться на карті

На Времівському напрямку ворог здійснив 6 штурмів позицій ЗСУ біля Водяного, Костянтинівки і Вугледара.

Росія штурмувала Вугледар: дивіться на карті

На Оріхівському напрямку окупанти двічі намагалися вибити ЗСУ з позицій в районах Малої Токмачки і Роботиного.

Росіяни штурмували поблизу Малої Токмачки: дивіться на відео

На Придніпровському напрямку росіяни атакували українські позиції 11 разів, втім, зазнали втрат і відійшли.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань російської армії не фіксують.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями Росія зі своєї території застосовує керовані авіабомби по українських населених пунктів, частина з яких вибухає на її території.