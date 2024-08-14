Загалом протягом минулої доби, 13 серпня, було зафіксовано 134 бойових зіткнень. Росія завдала двох ракетних ударів із застосуванням чотирьох ракет, 81 авіаудар, зокрема, скинула 116 КАБів, а також здійснила 4594 обстріли, з них 114 – із РСЗВ.

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Яка ситуація на фронті

Росіяни атакували поблизу Вовчанська: дивіться на карті

ЗСУ відбили штурми поблизу Синьківки: дивіться на карті

Росія намагалася просунутися вперед біля Невського: дивіться на карті

Росіяни штурмували біля Верхньокам’янського: дивіться на карті

Росія атакувала Часів Яр: дивіться на карті

Росіяни атакували біля Нью-Йорка: дивіться на карті

Ворог активно атакував Гродівку: дивіться на карті

Росіяни атакували Красногорівку: дивіться на карті

Росія штурмувала Вугледар: дивіться на карті

Росіяни штурмували поблизу Малої Токмачки: дивіться на відео