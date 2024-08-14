Загалом протягом минулої доби, 13 серпня, було зафіксовано 134 бойових зіткнень. Росія завдала двох ракетних ударів із застосуванням чотирьох ракет, 81 авіаудар, зокрема, скинула 116 КАБів, а також здійснила 4594 обстріли, з них 114 – із РСЗВ.
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Нічна атака ворога: скільки БпЛА приземлили Повітряні сили Яка ситуація на фронті На Харківському напрямку зафіксовано 13 бойових зіткнень поблизу населених пунктів Глибоке, Липці, Тихе та Вовчанськ. Росіяни атакували поблизу Вовчанська: дивіться на карті На Куп'янському напрямку відбулося 4 російські атаки. ЗСУ відбивали штурми біля Синьківки, Берестового, Кругляківки та у напрямку Новоосинового. ЗСУ відбили штурми поблизу Синьківки: дивіться на карті На Лиманському напрямку російській війська атакували 11 разів. Вони робили спроби просунутись уперед біля Невського, Тернів, Макіївки та у Серебрянському лісі. Росія намагалася просунутися вперед біля Невського: дивіться на карті На Сіверському напрямку ЗСУ відбили 5 штурмів росіян поблизу Верхньокам’янського та Спірного. Росіяни штурмували біля Верхньокам’янського: дивіться на карті На Краматорському напрямку росіяни атакували 6 разів поблизу Білої Гори, Іванівського і, найактивніше, в районі Часового Яру. Росія атакувала Часів Яр: дивіться на карті На Торецькому напрямку Росія здійснила 19 атак поблизу Залізного, Нью-Йорка та Торецька. Росіяни атакували біля Нью-Йорка: дивіться на карті На Покровському напрямку ЗСУ зупинили 54 штурмових і наступальних дії у бік населених пунктів Суха Балка, Воздвиженка, Новоолександрівка, Єлизаветівка, Зелене поле, Малинівка, Гродівка, Желанне, Скучне, Калинове, Птиче і Карлівка. Найбільше російських атак було поблизу Гродівки. Ворог активно атакував Гродівку: дивіться на карті На Курахівському напрямку ЗСУ відбили 5 атак неподалік Красногорівки і Костянтинівки. Росіяни атакували Красногорівку: дивіться на карті На Времівському напрямку ворог здійснив 6 штурмів позицій ЗСУ біля Водяного, Костянтинівки і Вугледара. Росія штурмувала Вугледар: дивіться на карті На Оріхівському напрямку окупанти двічі намагалися вибити ЗСУ з позицій в районах Малої Токмачки і Роботиного. Росіяни штурмували поблизу Малої Токмачки: дивіться на відео На Придніпровському напрямку росіяни атакували українські позиції 11 разів, втім, зазнали втрат і відійшли. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань російської армії не фіксують. На кордоні з Чернігівською та Сумською областями Росія зі своєї території застосовує керовані авіабомби по українських населених пунктів, частина з яких вибухає на її території.