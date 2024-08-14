Про результати нічної роботи прзвітувало командування Повітряних сил.

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"У ніч на 14 серпня 2024 року російські окупанти атакували 2-ма керованими авіаційними ракетами Х-59/69 та 23-ма ударними БпЛА типу "Shahed", – ідеться у повідомленні.

Цілі ворог запускав із Росії

Зазначають, що ракети ворог запустив із повітряного простору Бєлгородської області – Росія, а ворожі дрони – із районів Чауда – Крим, Єйськ, Курськ – Росія.

У протиповітряному бою мобільними вогневими групами Сил оборони України, авіацією, зенітними ракетними підрозділами та засобами РЕБ Повітряних Сил збито 17 ворожих БпЛА,

– наголосили у ПС.

Дрони збивали у Миколаївській, Черкаській, Кіровоградській, Київській, Запорізькій, Сумській, Харківській та Житомирській та областях.