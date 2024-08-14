Росіяни не перестають тероризувати цивільне населення Херсонщини. Про ворожий обстріл повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Читайте також Стало гірше: яка ситуація з російськими обстрілами на Херсонщині

Росіяни зранку обстріляли Херсонщину

Близько 6:00 окупанти обстріляли Херсон. Під ворожий удар у місті потрапило троє людей, які перебували в будинку. Це – 39-річна жінка та її 15-річна донька, а також 41-річний чоловік.

В ОВА повідомили, що дитину з мамою шпиталізували з вибуховими травмами, контузіями, у жінки також поранена спина. Херсонцю надали медичну допомогу на місці.

О п'ятій ранку російські війська атакували й Кіндійку. Били по людських оселях, через що постраждали двоє людей,

– написав Прокудін.

До лікарні доправили 49-річну жінку та 58-річного чоловіка. Вони отримали контузії, вибухові травми та уламкові поранення.

Також до лікарів звернувся 59-річний житель селища Антонівка, який через ворожий обстріл дістав уламкове поранення передпліччя та гомілки.

До слова, раніше стало відомо, що на Херсонщині розширили обов'язкову евакуацію. Йдеться зокрема про деякі мікрорайони Херсона.