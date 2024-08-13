Журналістка з Херсону Євгенія Вірлич розповіла 24 Каналу, що росіяни почали використовувати розвідувальні дрони. Крім цього окупанти скидають міни "пелюстки".

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Ситуація з російськими обстрілами на Херсонщині

За словами журналістки, ситуація в області з російськими обстрілами погіршилась. У порівнянні з весною та початком літа 2024 року в Херсоні та на Херсонщині стало важче. В селищах Антонівка та Садове останніми днями є багато поранених мирних жителів. З червня 2024 року Росія почала використовувати багато розвідувальних дронів у Дніпровському районі.

Вони літають один над одним і це жахливо бачити. Схоже на бджолиний рій,

– розповіла Вірлич.

Журналістка розповіла, що окупанти почали активно скидати міни "пелюстки", таких випадків є багато, про них повідомили місцеві мешканці. Цих мін чимало в Антонівці, Кіндійках, Садовому. Часто долітають і далі цих селищ.

Це дуже страшно, це відбувається постійно. Кожна ніч важка,

– зазначила Вірлич.

У частині Бериславського району, яка ближча до лінії обстрілу, ситуація теж погіршилась. Попри це люди продовжують жити, незважаючи, що до певних громад в'їзд закритий (туди можуть приїхати лише правоохоронці, екстрені служби та місцеві).