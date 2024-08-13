Журналистка из Херсона Евгения Вирлич рассказала 24 Каналу, что россияне начали использовать разведывательные дроны. Кроме этого оккупанты сбрасывают мины "лепестки".

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Ситуация с российскими обстрелами на Херсонщине

По словам журналистки, ситуация в области с российскими обстрелами ухудшилась. По сравнению с весной и началом лета 2024 года в Херсоне и на Херсонщине стало труднее. В поселках Антоновка и Садовое в последние дни есть много раненых мирных жителей. С июня 2024 года Россия начала использовать много разведывательных дронов в Днепровском районе.

Они летают друг над другом и это ужасно видеть. Похоже на пчелиный рой,

– рассказала Вирлич.

Журналистка рассказала, что оккупанты начали активно сбрасывать мины "лепестки", таких случаев есть много, о них сообщили местные жители. Этих мин немало в Антоновке, Киндейках, Садовом. Часто долетают и дальше этих поселков.

Это очень страшно, это происходит постоянно. Каждая ночь тяжелая,

– отметила Вирлич.

В части Бериславского района, которая ближе к линии обстрела, ситуация тоже ухудшилась. Несмотря на это люди продолжают жить, несмотря, что в определенные общины въезд закрыт (туда могут приехать только правоохранители, экстренные службы и местные).