Про наслідки чергової атаки агресора розповів голова ОВА. На щастя, минулося без жертв.

До речі На Житомирщині дрон атакував інфраструктурний об'єкт

Атака "Шахедами" на Чернігівщину

Цієї ночі ворог вчергове атакував "Шахедами" Чернігівську область.

У Ніжинському районі влучання в інфраструктурний об'єкт. Без жертв. Дякую всім службам за оперативне усунення наслідків,

– заявив В'ячеслав Чаус.

Зауважимо, окупанти атакували дронами-камікадзе й Житомирщину. Під ударом російських загарбників також був один з інфраструктурних об'єктів. Захисники неба збили 3 дрони. Уламками пошкоджено приватні будівлі. Жертв і постраждалих немає.

Окрім того, цієї ночі ворог вкотре атакував Київщину ударними дронами. Є збиті ворожі цілі. В ОВА повідомили, що влучань в об'єкти житлової та критичної інфраструктури не зафіксовано. Постраждалих немає. Внаслідок падіння уламків поза межами населеного пункту сталося займання лісової підстилки. Пожежу вже ліквідували.

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