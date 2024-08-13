У областях, де є небезпека, оголосили про повітряну тривогу. Вночі проти 13 серпня вороги також атакували дронами-камікадзе – наші військові збили 30 із 38 "Шахедів". Де в Україні оголосили небезпеку наразі – читайте в тексті 24 Каналу.
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Що відомо про атаку безпілотниками
Повітряну тривогу оголосили в:
- Київській,
- Полтавській,
- Чернігівській,
- Сумській,
- Запорізькій,
- Донецькій областях.
Росія атакує Україну дронами / скриншот 24 Каналу
- Ще ворожі БпЛА з Сумщини на Чернігівщину, рухаються у напрямку Київської області.
- Групи ворожих ударних БпЛА на Чернігівщині рухаються Південно-Західним курсом, підлітають до Київської області.
- Група ворожих БпЛА на Сумщині змінила напрям руху і зараз на Полтавщині, рухаються у напрямку Миргорода.
БпЛА у Запорізькій області напрям руху на Дніпро.
- Ворожі БпЛА з Сумщини на Чернігівщині, рухаються у напрямку Київської області.
- Ще декілька груп ворожих ударних БпЛА на Сумщині рухаються Південно-Західним курсом у напрямку Київської області через Чернігівщину.
Ракета зі сходу Сумщини у напрямку Чернігівщини, курс Західний.
Декілька груп ударних ворожих безпілотників заходять з півночі Сумської області у напрямку Чернігівської, курс Західний.