У областях, де є небезпека, оголосили про повітряну тривогу. Вночі проти 13 серпня вороги також атакували дронами-камікадзе – наші військові збили 30 із 38 "Шахедів". Де в Україні оголосили небезпеку наразі – читайте в тексті 24 Каналу.

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Що відомо про атаку безпілотниками

23:51, 13 серпня Повітряну тривогу оголосили в: Київській,

Полтавській,

Чернігівській,

Сумській,

Запорізькій,

Донецькій областях.

Росія атакує Україну дронами / скриншот 24 Каналу

23:48, 13 серпня Ще ворожі БпЛА з Сумщини на Чернігівщину, рухаються у напрямку Київської області.

Групи ворожих ударних БпЛА на Чернігівщині рухаються Південно-Західним курсом, підлітають до Київської області.

Група ворожих БпЛА на Сумщині змінила напрям руху і зараз на Полтавщині, рухаються у напрямку Миргорода.

23:19, 13 серпня БпЛА у Запорізькій області напрям руху на Дніпро.

23:11, 13 серпня Ворожі БпЛА з Сумщини на Чернігівщині, рухаються у напрямку Київської області.

Ще декілька груп ворожих ударних БпЛА на Сумщині рухаються Південно-Західним курсом у напрямку Київської області через Чернігівщину.

22:54, 13 серпня Ракета зі сходу Сумщини у напрямку Чернігівщини, курс Західний.