Про результати нічної роботи прозвітувало командування Повітряних сил. Зазначають, що захисники збили 30 із 38 "Шахедів".

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"У ніч на 13 серпня 2024 року ворог атакував 2-ма балістичними ракетами "Іскандер-М»/KN-23 та 38-ма ударними БпЛА типу "Shahed", – ідеться у повідомленні.

Ракети ворог запустив із Воронезької області Росії, а "Шахеди" – із районів Приморсько-Ахтарськ, Курськ – Росія.

В результаті протиповітряного бою збито 30 ворожих БпЛА,

– наголосили у ПС.

Дрони збивали у Миколаївській, Вінницькій, Сумській, Кіровоградській, Херсонській, Чернігівській, Дніпропетровській та Черкаській областях.