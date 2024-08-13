Про головні події дня, ситуацію на фронті, втрати противника станом на 13 серпня, розповідає 24 Канал.
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Росіяни вдарили по Чернігівщині
Російські військові атакували Чернігівську область: вибухи лунали у Чернігові та Бахмачі. Під ударом ворога була цивільна інфраструктура.
Попередньо, без постраждалих. Відповідні служби усувають наслідки.
Вінниччина під ударом "Шахедами"
Про вибухи на Вінниччині повідомили як моніторингові спільноти, так і телеграм-канали приблизно о 3:20. Попередньо, ППО працювала по "Шахедах".
О 3:45 з’явилася інформація про повторні вибухи.
Вибухи лунали у Сумській та Полтавській областях
Вибухи вночі чули жителі міст Сумської та Полтавської областей.
За даними Повітряних сил, над Україною літали "Шахеди". Також була загроза балістики з Криму та північно-східного напрямку.
Загроза балістики
У ніч на 13 серпня в столиці та частині областей України оголосили повітряну тривогу. Була загроза атаки з балістичного озброєння.