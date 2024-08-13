Про головні події дня, ситуацію на фронті, втрати противника станом на 13 серпня, розповідає 24 Канал.

Дивіться також Бої у Курській області та наступ росіян у Нью-Йорку: як змінилася лінія фронту за тиждень

06:25, 13 серпня Росіяни вдарили по Чернігівщині Російські військові атакували Чернігівську область: вибухи лунали у Чернігові та Бахмачі. Під ударом ворога була цивільна інфраструктура. Попередньо, без постраждалих. Відповідні служби усувають наслідки.

03:55, 13 серпня Вінниччина під ударом "Шахедами" Про вибухи на Вінниччині повідомили як моніторингові спільноти, так і телеграм-канали приблизно о 3:20. Попередньо, ППО працювала по "Шахедах". О 3:45 з’явилася інформація про повторні вибухи.

02:22, 13 серпня Вибухи лунали у Сумській та Полтавській областях Вибухи вночі чули жителі міст Сумської та Полтавської областей. За даними Повітряних сил, над Україною літали "Шахеди". Також була загроза балістики з Криму та північно-східного напрямку.