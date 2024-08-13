О главных событиях дня, ситуацию на фронте, потери противника по состоянию на 13 августа, рассказывает 24 Канал.

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06:25, 13 августа Россияне ударили по Черниговщине Российские военные атаковали Черниговскую область: взрывы раздавались в Чернигове и Бахмаче. Под ударом врага была гражданская инфраструктура. Предварительно, без пострадавших. Соответствующие службы устраняют последствия.

03:55, 13 августа Винницкая область под ударом "Шахедов" О взрывах в Винницкой области сообщили как мониторинговые сообщества, так и телеграмм-каналы примерно в 3:20. Предварительно, ПВО работала по "Шахедам". В 3:45 появилась информация о повторных взрывах.

02:22, 13 августа Взрывы раздавались в Сумской и Полтавской областях Взрывы ночью слышали жители городов Сумской и Полтавской областей. По данным Воздушных сил, над Украиной летали "Шахеды". Также была угроза баллистики из Крыма и северо-восточного направления.