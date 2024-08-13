О результатах ночной работы отчиталось командование Воздушных сил. Отмечают, что защитники сбили 30 из 38 "Шахедов".

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"В ночь на 13 августа 2024 года враг атаковал 2-мя баллистическими ракетами "Искандер-М"/KN-23 и 38-ю ударными БпЛА типа "Шахед", – говорится в сообщении.

В каких областях сбивали дроны

Ракеты враг запустил из Воронежской области России, а "Шахеды" – из районов Приморско-Ахтарск, Курск – Россия.

В результате противовоздушного боя сбито 30 вражеских БпЛА,

– отметили в ПС.

Дроны сбивали в Николаевской, Винницкой, Сумской, Кировоградской, Херсонской, Черниговской, Днепропетровской и Черкасской областях.



Ночью в воздушном пространстве уничтожили 30 "Шахедов" / Инфографика Воздушных Сил

Детали ночной атаки

Российские военные ночью атаковали Черниговскую область: взрывы раздавались в Чернигове и Бахмаче. Местные власти сообщали, что под ударом врага была гражданская инфраструктура.

Взрывы гремели также в Винницкой области. Они произошли ориентировочно в 3:20. Отмечалось, что причина – отработки ПВО по "Шахедам".

Также утром российские захватчики нанесли ракетно-авиационный удар по объектам инфраструктуры в Сумах. По предварительным данным, без пострадавших.

В Киеве трижды за ночь объявляли воздушную тревогу.

В общем об отбое угрозы объявили только в 7 утра, и уже в 7:20 тревога повторно охватила все области Украины из-за взлета МиГ-31К.

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Враг, вероятно, возобновил атаки ракетами КНДР

К слову, ракеты "Искандер-М"/KN-23, которыми этой ночью атаковал враг, – производства Северной Кореи. Максимальная зафиксированная дальность пуска этой ракеты составляет до 690 километров, а боевая часть оценивается в 500 килограммов. Подробнее с характеристиками этого оружия можно ознакомиться здесь.

Похоже, террористы таки возобновили применение баллистических ракет КНДР во время массированных обстрелов. Предварительно о возможном применении этого оружия сообщал 11 августа Владимир Зеленский. Тогда в результате атаки погибли отец и 4-летний сын в Киевской области.