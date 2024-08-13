В областях, где есть опасность, объявили о воздушной тревоге. В ночь на 13 августа враги также атаковали дронами-камикадзе – наши военные сбили 30 из 38 "Шахедов". Где в Украине объявили опасность сейчас – читайте в тексте 24 Канала.

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Что известно об атаке беспилотниками

00:00, 14 августа

23:51, 13 августа Воздушную тревогу объявили в: Киевской,

Полтавской,

Черниговской,

Сумской,

Запорожской,

Донецкой областях.

Россия атакует Украину дронами / скриншот 24 Канала

23:48, 13 августа Еще вражеские БпЛА с Сумщины на Черниговщину, движутся в направлении Киевской области.

Группы вражеских ударных БпЛА на Черниговщине движутся Юго-Западным курсом, подлетают к Киевской области.

Группа вражеских БпЛА на Сумщине изменила направление движения и сейчас на Полтавщине, движутся в направлении Миргорода.

23:19, 13 августа БпЛА в Запорожской области направление движения на Днепр.

23:11, 13 августа Вражеские БпЛА с Сумщины на Черниговщине, движутся в направлении Киевской области.

Еще несколько групп вражеских ударных БпЛА на Сумщине движутся Юго-Западным курсом в направлении Киевской области через Черниговскую область.

22:54, 13 августа Ракета с востока Сумщины в направлении Черниговщины, курс Западный.