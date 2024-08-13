В областях, где есть опасность, объявили о воздушной тревоге. В ночь на 13 августа враги также атаковали дронами-камикадзе – наши военные сбили 30 из 38 "Шахедов". Где в Украине объявили опасность сейчас – читайте в тексте 24 Канала.
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Что известно об атаке беспилотниками
Воздушную тревогу объявили в:
- Киевской,
- Полтавской,
- Черниговской,
- Сумской,
- Запорожской,
- Донецкой областях.
Россия атакует Украину дронами / скриншот 24 Канала
- Еще вражеские БпЛА с Сумщины на Черниговщину, движутся в направлении Киевской области.
- Группы вражеских ударных БпЛА на Черниговщине движутся Юго-Западным курсом, подлетают к Киевской области.
- Группа вражеских БпЛА на Сумщине изменила направление движения и сейчас на Полтавщине, движутся в направлении Миргорода.
БпЛА в Запорожской области направление движения на Днепр.
- Вражеские БпЛА с Сумщины на Черниговщине, движутся в направлении Киевской области.
- Еще несколько групп вражеских ударных БпЛА на Сумщине движутся Юго-Западным курсом в направлении Киевской области через Черниговскую область.
Ракета с востока Сумщины в направлении Черниговщины, курс Западный.
Несколько групп ударных вражеских беспилотников заходят с севера Сумской области в направлении Черниговской, курс Западный.