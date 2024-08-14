Які наслідки нічної російської атаки, розповів голова ОВА. Віталій Бунечко сказав, чи є постраждалі.
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Які наслідки атаки на Житомирщину сьогодні
Сьогодні вночі окупанти вкотре атакували Житомирщину дронами-камікадзе.
Під удар потрапив один з інфраструктурних об'єктів,
– заявив голова ОВА.
Наголосив, що завдяки ефективній роботі сил протиповітряної оборони в області знищено 3 дрони-камікадзе типу "Шахед" / "Герань".
Уламками пошкоджено приватні будівлі. Жертв та постраждалих немає,
– зазначив Віталій Бунечко.
Додав, що наслідки російської атаки локалізовано спеціальними службами. Також посадовець подякував силам ППО за влучність та професіоналізм.
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