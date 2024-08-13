У вівторок вранці, 13 серпня, Міністерство внутрішніх справ розповіло про наслідки нічного обстрілу Чернігівщини. Щонайголовніше, на щастя, немає загиблих та постраждалих серед людей

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Атака дронів на Чернігівщину

Як констатували у відомстві, під час ударів безпілотниками по регіону постраждали цивільні будівлі. На місце пожежі виїхали рятувальники разом з відповідною технікою.

Чернігівщина. Уночі російські війська атакували БпЛА цивільну інфраструктуру області. Пошкоджені будівлі, виникла пожежа. До ліквідації наслідків удару залучалися 4 одиниці техніки та 25 надзвичайників.

МВС опублікувало кадри, на яких видно пожежників Державної служби з надзвичайних ситуацій, що приборкують полум'я на об'єкті в Чернігівській області.

Рятувальники ліквідовують полум'я, що виникло внаслідок атаки дронів / Фото ДСНС

Зверніть увагу! Повітряна тривога в Чернігівській області пролунала о 22:48 (12 серпня). Близько 01:21 (13 серпня) Повітряні сили писали про групи "Шахедів" у цьому регіоні. Згодом пролунав відбій, потім – знову тривога. І так ще раз. Зрештою, о 07:47 остаточно загроза минула.

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Українські захисники констатували, що в ніч з 12 на 13 серпня вдалось ліквідувати 30 із 38 російських дронів типу "Шахед", що летіли на різні області України. Запускали цілі росіяни з Приморсько-Ахтарська, а також Курська.