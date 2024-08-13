Во вторник утром, 13 августа, Министерство внутренних дел рассказало о последствиях ночного обстрела Черниговщины. Самое главное, к счастью, нет погибших и пострадавших среди людей
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Атака дронов на Черниговщину
Как констатировали в ведомстве, во время ударов беспилотниками по региону пострадали гражданские здания. На место пожара выехали спасатели вместе с соответствующей техникой.
Черниговская область. Ночью российские войска атаковали БПЛА гражданскую инфраструктуру области. Повреждены здания, возник пожар. К ликвидации последствий удара привлекались 4 единицы техники и 25 чрезвычайников.
МВД опубликовало кадры, на которых видно пожарных Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, укрощающих пламя на объекте в Черниговской области.
Спасатели ликвидируют пламя, возникшее в результате атаки дронов / Фото ГСЧС
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Украинские защитники констатировали, что в ночь с 12 на 13 августа удалось ликвидировать 30 из 38 российских дронов типа "Шахед", летевших на различные области Украины. Запускали цели россияне с Приморско-Ахтарска, а также Курска.