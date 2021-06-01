Об этом сообщил министр обороны России Сергей Шойгу. Он отметил, что главным итогом 2021 года в российской армии станут совместные российско-белорусские стратегические учения "Запад-2021".

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В пресс-службе российского оборонного ведомства подчеркнули, что в новом учебном году, который начался с июня, намерены провести более 1000 учений воздушно-десантных войск.

В первую очередь речь идет о более 50 мероприятиях по плану международной деятельности. Говорится о:

7 совместных учений войск,

12 батальонных тактических учений с десантированием личного состава и техники,

2 полковых тактических командно-штабных учения также с десантированием.

На учениях "Запад-2021" планируется массовое применение авиации, будет создана сложная воздушная обстановка, предупредил он и потребовал, чтобы весь Авиаперсонал был "в полном объеме готов к действиям в таких условиях".

Обратите внимание! Только в апреле Россия провела масштабные военные учения в оккупированном Крыму. Произошло это на фоне весенней эскалации на Донбассе.

Как сообщается на сайте Минобороны России, Черноморский флот во второй половине 2021 года примет участие в более 20 крупных учениях, а Северный флот РФ проведет обучение в Арктике.