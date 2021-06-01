Про це повідомив міністр оборони Росії Сергій Шойгу. Він зазначив, що головним підсумком 2021 року в російській армії стануть спільні російсько-білоруські стратегічні навчання "Захід-2021".

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У пресслужбі російського оборонного відомства наголосили, що у новому навчальному році, який почався з червня, мають намір провести понад 1000 навчань повітрянодесантних військ.

Першочергово мовиться про понад 50 заходів за планом міжнародної діяльності. Мовиться про:

7 спільних навчань військ,

12 батальйонних тактичних навчань з десантуванням особового складу і техніки,

2 полкових тактичних командно-штабних навчання також з десантуванням.

На навчаннях "Захід-2021" планується масове застосування авіації, буде створена складна повітряна обстановка, попередив він і зажадав, щоб весь авіаперсонал був "в повному обсязі готовий до дій в таких умовах".

Зверніть увагу! Лише у квітні Росія провела масштабні військові навчання в окупованому Криму. Сталося це на тлі весняної ескалації на Донбасі.

Як повідомляється на сайті Міноборони Росії, Чорноморський флот у другій половині 2021 року візьме участь у понад 20 великих навчаннях, а Північний флот РФ проведе навчання Арктиці.