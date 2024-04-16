Оккупанты атаковали ориентировочно в 11:30 16 апреля. К сожалению, по меньшей мере 15 человек получили ранения.

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Что известно об атаке россиян по Бериславу

Удар пришелся по жилой застройке. Повреждено здание провайдера, аптеку, жилой дом и другую гражданскую инфраструктуру,

– рассказал глава Херсонской ОВА.

По его данным, 15 местных жителей получили контузии. У них легкие травмы. Александр Прокудин уточнил, что пострадавшим оказали медицинскую помощь, они будут лечиться дома, ведь от госпитализации отказались.

Россия атаковала Берислав на Херсонщине / Фото из фейсбука Александра Прокудина

Херсонская областная прокуратура рассказала, что они начали досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны.

В прокуратуре заверили, что они принимают все возможные и надлежащие меры для документирования военных преступлений, совершенных представителями вооруженных сил России.

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