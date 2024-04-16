Оккупанты атаковали ориентировочно в 11:30 16 апреля. К сожалению, по меньшей мере 15 человек получили ранения.
Смотрите также Враг проводит мощные ротации, – Гуменюк о подготовке россиян к наступлению
Что известно об атаке россиян по Бериславу
Удар пришелся по жилой застройке. Повреждено здание провайдера, аптеку, жилой дом и другую гражданскую инфраструктуру,
– рассказал глава Херсонской ОВА.
По его данным, 15 местных жителей получили контузии. У них легкие травмы. Александр Прокудин уточнил, что пострадавшим оказали медицинскую помощь, они будут лечиться дома, ведь от госпитализации отказались.
Россия атаковала Берислав на Херсонщине / Фото из фейсбука Александра Прокудина
Херсонская областная прокуратура рассказала, что они начали досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны.
В прокуратуре заверили, что они принимают все возможные и надлежащие меры для документирования военных преступлений, совершенных представителями вооруженных сил России.
Последние новости с Херсонщины
- Российские оккупанты за прошедшие сутки обстреливали Антоновку, Инженерное, Велетенское, Белоусово, Львовское, Тягинку, Никольское, Одрадокаменку, Кизомыс, Днепровское, Янтарное, Белозерку, Веселое, Казацкое и Херсон.
- Россияне только в течение 16 апреля повредили 9 частных домов, попали в объекты критической инфраструктуры, почтовое отделение, складское помещение и автомобиль. К сожалению, двое раненых. Из них один – ребенок.
- Кроме того, во время ночной атаки на 16 апреля наши силы ПВО сбили над регионом два беспилотника типа "Шахед".