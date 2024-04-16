Окупанти атакували орієнтовно об 11:30 16 квітня. На жаль, щонайменше 15 людей зазнали поранень.

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Що відомо про атаку росіян по Бериславу

Удар прийшовся по житловій забудові. Пошкоджено будівлю провайдера, аптеку, житловий будинок та іншу цивільну інфраструктуру,

– розповів очільник Херсонської ОВА.

За його даними, 15 місцевих жителів отримали контузії. У них легкі травми. Олександр Прокудін уточнив, що потерпілим надали медичну допомогу, вони лікуватимуться вдома, адже від госпіталізації відмовились.

Росія атакувала Берислав на Херсонщині / Фото з фейсбуку Олександра Прокудіна

Херсонська обласна прокуратура розповіла, що вони розпочали досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни.

У прокуратурі запевнили, що вони вживають всіх можливих та належних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил Росії.

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