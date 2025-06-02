Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Государственную службу Украины по чрезвычайным ситуациям. Враг ударил по одному из предприятий региона.

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Что известно о последствиях атаки

Воздушная тревога в Черниговской области продолжалась с 01:58 до 08:14. В частности, защитники неба предупреждали о движении вражеских ударных БпЛА в 04:51 на юге региона с западным и юго-западным курсом.

По данным ГСЧС, в результате российского удара на территории производственного объекта возник масштабный пожар. Усилиями пожарных возгорание было локализовано на площади 6 800 квадратных метров, угрозы дальнейшего распространения нет.

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Кстати, оперативно о тревогах, ракетной опасности, угрозе ударных БпЛА для всех областей, взрывах, а также последствиях российских атак читайте в нашем телеграмме.

Напомним, утром 2 июня противник также запустил дроны и баллистические ракеты по Харьковской области. Разрушения зафиксированы в Холодногорском и Киевском районах областного центра, а также в Чугуеве.