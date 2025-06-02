Из-за этого по ряду областей начала распространяться воздушная тревога. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

К теме Угроза баллистики: третий раз за день тревога звучала на большей части Украины, в частности в Киеве

Что известно о воздушной тревоге

Обратите внимание! Оперативно о тревогах, ракетной опасности для всех областей Украины и взрывах читайте в нашем телеграме.

Где сейчас звучит воздушная тревога: смотрите на карте

03:07, 2 июня В Киеве отбой.

03:04, 2 июня Пуски управляемых авиационных бомб вражеской тактической авиацией на Донетчину.

03:01, 2 июня Информация о движении вражеских БПЛА: БПЛА в центральной части Сумщины, курс – южный/юго-западный;

БПЛА на востоке Черниговщины, курс – южный/юго-западный;

БПЛА на юго-востоке Днепропетровщины, курс – северный/северо-восточный.

02:56, 2 июня Воздушная тревога связана с угрозой применения ракетного вооружения! Просим всех жителей столицы немедленно направляться в ближайшие укрытия и оставаться там до завершения тревоги,

– написали в КГВА.

02:54, 2 июня Пожалуйста, оставайтесь в безопасных местах!

– написал глава КГВА Тимур Ткаченко.

02:51, 2 июня Ракета продолжает движение в направлении Киевской области.

02:50, 2 июня Тревога в Киеве.

02:49, 2 июня Ракета на Черниговщине в юго-западном направлении. Киевская область – ракетная опасность!

02:48, 2 июня Воздушная тревога в Киевской области.

02:45, 2 июня Внимание! Наблюдается активность вражеской тактической авиации на восточном и северо-восточном направлениях! Угроза применения авиационных средств поражения!

02:32, 2 июня Внимание! Харьков! К вам с севера вражеские БПЛА!

02:27, 2 июня Харьковская область – угроза применения врагом ударных БПЛА.

02:22, 2 июня Вражеские БПЛА на севере Сумщины и Черниговщины, курс – южный/юго-западный.

02:13, 2 июня Вражеские БПЛА с севера Сумщины, курсом на Черниговщину.

02:05, 2 июня Черниговская область – угроза применения врагом ударных БПЛА.