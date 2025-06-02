Из-за этого по ряду областей начала распространяться воздушная тревога. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
К теме Угроза баллистики: третий раз за день тревога звучала на большей части Украины, в частности в Киеве
Что известно о воздушной тревоге
Обратите внимание! Оперативно о тревогах, ракетной опасности для всех областей Украины и взрывах читайте в нашем телеграме.
Где сейчас звучит воздушная тревога: смотрите на карте
В Киеве отбой.
Пуски управляемых авиационных бомб вражеской тактической авиацией на Донетчину.
Информация о движении вражеских БПЛА:
- БПЛА в центральной части Сумщины, курс – южный/юго-западный;
- БПЛА на востоке Черниговщины, курс – южный/юго-западный;
- БПЛА на юго-востоке Днепропетровщины, курс – северный/северо-восточный.
Воздушная тревога связана с угрозой применения ракетного вооружения! Просим всех жителей столицы немедленно направляться в ближайшие укрытия и оставаться там до завершения тревоги,
– написали в КГВА.
Пожалуйста, оставайтесь в безопасных местах!
– написал глава КГВА Тимур Ткаченко.
Ракета продолжает движение в направлении Киевской области.
Тревога в Киеве.
Ракета на Черниговщине в юго-западном направлении. Киевская область – ракетная опасность!
Воздушная тревога в Киевской области.
Внимание! Наблюдается активность вражеской тактической авиации на восточном и северо-восточном направлениях! Угроза применения авиационных средств поражения!
Внимание! Харьков! К вам с севера вражеские БПЛА!
Харьковская область – угроза применения врагом ударных БПЛА.
Вражеские БПЛА на севере Сумщины и Черниговщины, курс – южный/юго-западный.
Вражеские БПЛА с севера Сумщины, курсом на Черниговщину.
Черниговская область – угроза применения врагом ударных БПЛА.
Запорожская область – угроза применения врагом ударных БПЛА.