Через це низкою областей почала ширитися повітряна тривога. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

До теми Загроза балістики: втретє за день тривога лунала на більшій частині України, зокрема в Києві

Що відомо про повітряну тривогу

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку для усіх областей України та вибухи читайте в нашому телеграмі.

Де зараз лунає повітряна тривога: дивіться на карті

03:07, 2 червня У Києві відбій.

03:04, 2 червня Пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією на Донеччину.

03:01, 2 червня Інформація щодо руху ворожих БпЛА: БпЛА в центральній частині Сумщини, курс – південний/південно-західний;

БпЛА на сході Чернігівщини, курс – південний/південно-західний;

БпЛА на південному сході Дніпропетровщини, курс – північний/північно-східний.

02:56, 2 червня Повітряна тривога пов'язана з загрозою застосування ракетного озброєння! Просимо всіх мешканців столиці негайно прямувати до найближчих укриттів і залишатися там до завершення тривоги,

– написали у КМВА.

02:54, 2 червня Будь ласка, залишайтесь в безпечних місцях!

– написав очільник КМВА Тимур Ткаченко.

02:51, 2 червня Ракета продовжує рух в напрямку Київщини.

02:50, 2 червня Тривога в Києві.

02:49, 2 червня Ракета на Чернігівщині у південно-західному напрямку. Київська область – ракетна небезпека!

02:48, 2 червня Повітряна тривога у Київській області.

02:45, 2 червня Увага! Спостерігається активність ворожої тактичної авіації на східному та північно-східному напрямках! Загроза застосування авіаційних засобів ураження!

02:32, 2 червня Увага! Харків! До вас з півночі ворожі БпЛА!

02:27, 2 червня Харківська область – загроза застосування ворогом ударних БпЛА.

02:22, 2 червня Ворожі БпЛА на півночі Сумщини та Чернігівщини, курс – південний/південно-західний.

02:13, 2 червня Ворожі БпЛА з півночі Сумщини, курсом на Чернігівщину.

02:05, 2 червня Чернігівська область – загроза застосування ворогом ударних БпЛА.