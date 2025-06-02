Через це низкою областей почала ширитися повітряна тривога. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
До теми Загроза балістики: втретє за день тривога лунала на більшій частині України, зокрема в Києві
Що відомо про повітряну тривогу
Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку для усіх областей України та вибухи читайте в нашому телеграмі.
Де зараз лунає повітряна тривога: дивіться на карті
У Києві відбій.
Пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією на Донеччину.
Інформація щодо руху ворожих БпЛА:
- БпЛА в центральній частині Сумщини, курс – південний/південно-західний;
- БпЛА на сході Чернігівщини, курс – південний/південно-західний;
- БпЛА на південному сході Дніпропетровщини, курс – північний/північно-східний.
Повітряна тривога пов'язана з загрозою застосування ракетного озброєння! Просимо всіх мешканців столиці негайно прямувати до найближчих укриттів і залишатися там до завершення тривоги,
– написали у КМВА.
Будь ласка, залишайтесь в безпечних місцях!
– написав очільник КМВА Тимур Ткаченко.
Ракета продовжує рух в напрямку Київщини.
Тривога в Києві.
Ракета на Чернігівщині у південно-західному напрямку. Київська область – ракетна небезпека!
Повітряна тривога у Київській області.
Увага! Спостерігається активність ворожої тактичної авіації на східному та північно-східному напрямках! Загроза застосування авіаційних засобів ураження!
Увага! Харків! До вас з півночі ворожі БпЛА!
Харківська область – загроза застосування ворогом ударних БпЛА.
Ворожі БпЛА на півночі Сумщини та Чернігівщини, курс – південний/південно-західний.
Ворожі БпЛА з півночі Сумщини, курсом на Чернігівщину.
Чернігівська область – загроза застосування ворогом ударних БпЛА.
Запорізька область – загроза застосування ворогом ударних БпЛА.