Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Державну службу України з надзвичайних ситуацій. Ворог ударив по одному з підприємств регіону.

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Що відомо про наслідки атаки

Повітряна тривога в Чернігівській області тривала з 01:58 до 08:14. Зокрема, оборонці неба попереджали про рух ворожих ударних БпЛА о 04:51 на півдні регіону з західним і південно-західним курсом.

За даними ДСНС, унаслідок російського удару на території виробничого об'єкта виникла масштабна пожежа. Зусиллями вогнеборців займання було локалізовано на площі 6 800 квадратних метрів, загрози подальшого поширення наразі немає.

Вогонь охопив підприємство на Чернігівщині: дивіться фото

До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.

Нагадаємо, уранці 2 червня противник також запустив дрони й балістичні ракети по Харківській області. Руйнування зафіксовано в Холодногірському та Київському районах обласного центру, а також у Чугуєві.