Мониторинговые телеграм-каналы и местные группы сообщали о взрывах возле Староконстантинова. Они в регионе начались с 02:38 30 мая.

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Что известно о взрывах в Хмельницкой области

Сегодня ночью (30 мая – 24 Канал) враг атаковал Хмельницкую область дронами и ракетами. В пределах нашей области силы ПВО ВСУ уничтожили более 10 вражеских целей,

– рассказал глава ОВА.

Он уточнил, что из-за вражеской атаки в одном из городов области частично отключено электроснабжение. Все необходимые службы работают, чтобы восстановить свет людям.

"Информация о травмированных и повреждениях имущества не поступала. Спасибо нашим ВСУ за защиту неба!" – подытожил Сергей Тюрин.

Кстати, мониторинговые телеграм-каналы сообщили о взрывах в районе Староконстантинова ориентировочно в 3:01, 3:33 и 4:36 30 мая 2024 года. Власти города эту информацию по состоянию на 9:30 30 мая не комментировали.

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